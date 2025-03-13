İETT Otobüsü Kaza Anı Kamerada Görüldü

KAZA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYOR

Sarıyer’de, bir İETT otobüsünün yola çıkan bir ineği ezmemek için yaptığı manevra sırasında hafif ticari bir araçla çarpıştığı ve bu kazada bir kişinin hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, dün akşam saat 19.30 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi Rumeli Feneri Caddesi’nde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, Hacıosman Metro-Rumeli Feneri seferini gerçekleştiren 34 TP 9776 plakalı İETT otobüsü, yola çıkan ineğe çarpmamak amacıyla sola manevra yaptığında, karşı yönden gelen Muharrem Budak’ın (58) kullandığı 34 KM 2583 plakalı minibüsle çarpıştı. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan Muharrem Budak, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı ve ambulansla hastaneye sevk edildi, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaza esnasında yaşanan anları gösteren güvenlik kamerası görüntüleri de yayınlandı. Kayıtlarda, otobüs şoförünün ineğe çarpmamak için yaptığı manevra belirgin bir şekilde yer alıyor. Otobüsün çarptığı inek yere düşerken, diğer hayvanların kaçtığı görülüyor.