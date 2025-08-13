Haberler

İETT Otobüsü Parça Savurdu, Panik Yaşandı

OTOBÜSTEN KOPAN PARÇA PANİK YARATTI

Arnavutköy’de hareket halindeki bir İETT otobüsünün tavanından kopan bir parça, yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunda bekleyenlere doğru savruldu. Bu olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DURUMUN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde, Arnavutköy Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki İETT otobüsünün tavanında bulunan bir parça, rüzgarın da etkisiyle akaryakıt istasyonuna doğru uçtu. Bu esnada istasyon içerisinde araçlarının yanında bekleyen kişiler panik dolu anlar yaşadı.

GÜVENLİK KAMERASINDAKİ GÖRÜNTÜLER

Otobüsten kopan parçanın akaryakıt istasyonuna doğru savrulduğu anlar, güvenlik kameralarının kaydında yer aldı. Yaşananlar, hem istasyondaki bekleyenlerin hem de çevredeki vatandaşların güvenliğini tehdit etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Adalet Bakanı Tunç, Duran ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile dijitalleşme ve dezenformasyonla mücadele üzerine etkili bir toplantı yaptı.
Haberler

Karatay’da Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Konya'nın Karatay ilçesinde 65 yaşındaki Hasan Bülbül, bir ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis, sürücünün kimliğini tespit etmek için soruşturma başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.