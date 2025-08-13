İETT Otobüsü Parça Savurdu, Panik Yaşandı

OTOBÜSTEN KOPAN PARÇA PANİK YARATTI

Arnavutköy’de hareket halindeki bir İETT otobüsünün tavanından kopan bir parça, yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunda bekleyenlere doğru savruldu. Bu olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DURUMUN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde, Arnavutköy Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki İETT otobüsünün tavanında bulunan bir parça, rüzgarın da etkisiyle akaryakıt istasyonuna doğru uçtu. Bu esnada istasyon içerisinde araçlarının yanında bekleyen kişiler panik dolu anlar yaşadı.

GÜVENLİK KAMERASINDAKİ GÖRÜNTÜLER

Otobüsten kopan parçanın akaryakıt istasyonuna doğru savrulduğu anlar, güvenlik kameralarının kaydında yer aldı. Yaşananlar, hem istasyondaki bekleyenlerin hem de çevredeki vatandaşların güvenliğini tehdit etti.