İETT Otobüsü Ve Otomobil Çarpıştı

KAZA VE YARALILAR

Ümraniye’de bir İETT otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kaza, gece 00.30 sıralarında İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi’nde gerçekleşti. M.G. yönetimindeki 34 VA 9313 plakalı otomobil, 34 HO 3009 plakalı İETT otobüsüyle henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüjü aşarak takla attı ve İETT otobüsü yol üzerindeki alışveriş merkezinin bahçe duvarına çarparak durabildi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Olayın ardından çevredekilerin yaptığı ihbar neticesinde itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralanan sürücü M.G., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda otomobilin içerisinden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.G.’nin yanı sıra hafif yaralı otobüs şoförüne de ambulansla hastanede tedavi uygulanmak üzere götürüldü.

GÜVENLİK İNCELEMESİ VE SORUŞTURMA

Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.