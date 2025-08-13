İETT Otobüsünden Havalandırma Kapağı Uçtu

OTOBÜSTEN UÇAN HAVALANDIRMA KAPAGI FACİADAN DÖNDÜ

Arnavutköy’de seyir eden İETT otobüsünün üzerindeki havalandırma kapağı, rüzgarın etkisiyle yerinden fırladı. O esnada bir vatandaş, kapağın kendisine çarpmasından son anda kaçmayı başardı. Bu ilginç olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

OLAYIN DETAYLARI VE MAĞDUR

Saat 15.00 sularında Arnavutköy Eski Edirne Caddesi’nde gerçekleşen olayda, iddialara göre seyir halindeki İETT otobüsünün üzerindeki havalandırma kapağı, vidalarının eksik olması nedeniyle rüzgarın etkisiyle uçtu. Benzinlikte park halindeki otomobilinin lastiklerini kontrol eden Emre Arslan adlı vatandaş, uçan kapak nedeniyle bir tehlikeden kurtuldu. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki ve 50 santimetre genişliğindeki havalandırma kapağı, önce bir direğe çarptı, ardından Arslan’ın otomobilinin kapısına vurdu. Emre Arslan, saniyelerle bu tehlikeden kurtulmayı başardı. Otobüs şoförü ise, uçan kapakla ilgilenmeden yoluna devam etti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Yaşanan bu olayın anları, güvenlik kamerası ile kaydedildi. İETT otobüsünden uçan havalandırma kapağı ve Emre Arslan’ın faciadan döndüğü anlar, izleyenleri şaşkına çevirdi.