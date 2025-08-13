Haberler

İETT Otobüsünden Uçan Kapağı Kurtardı

OTOBÜSTEN UÇAN HAVALANDIRMA KAPAGI BİR VATANDAŞI GÖZLERİNİ KORKUTTU

Arnavutköy’de seyir halindeki bir İETT otobüsünün üstündeki havalandırma kapağı, rüzgarın tesiriyle yerinden uçtu. O anda bir vatandaş, kapağın kendisine çarpmasından son anda kurtulurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, saat 15.00 civarında Arnavutköy Eski Edirne Caddesi üzerinde gerçekleşti.

HAVA KAPAGI VIDALANMAMIŞ

İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsünün üstünde bulunan havalandırma kapağı iyi vidalanmadığı için rüzgar sebebiyle havalandı. Bu durum, benzinlikte otomobilinin lastiklerini kontrol eden Emre Arslan isimli bir vatandaşı oldukça korkuttu. Uçan kapak, yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 50 santimetre genişliğinde olup önce bir direğe çarptı, ardından Arslan’ın otomobilinin kapısına vurdu. Emre Arslan, saniyelerle kapağın çarpmasından kurtuldu.

OTOBÜS ŞOFÖRÜYSE YOLUNA DEVAM ETTİ

Olayla ilgisi olmayan İETT otobüsünün şoförü, uçan havalandırma kapağına aldırış etmeden seferine devam etti. Aynı zamanda, havalandırma kapağının uçuş anı ve Emre Arslan’ın faciadan dönüşü güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

