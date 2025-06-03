İEÜ Dönüşüm Uygulamaları Tanıttı

İZİMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YENİ UYGULAMALARI TANITTI

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), dijital dönüşüm çerçevesinde geliştirdiği 4 yeni uygulamayı tanıttı. “Dijital Dönüşümde Adım Adım Zirveye” temasıyla üniversitenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler, akademisyenler ve idari personelin dijital üretkenliğini artırmayı hedefleyen EkoPost, EkoPlan, ECOBOT ve GCRIS Akıllı Sohbet Robotu isimli uygulamalar hakkında bilgi verildi.

DİJİTAL ARAÇLARLA VERİMLİLİK ARTIYOR

Programda söz alan İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, dijital araçların üniversitenin eğitim ve yönetim süreçlerinde verimliliği artıracağını söyledi. Ayrıca, yeni teknolojilerin mevcut sisteme entegre edilmesi ve değişen ihtiyaçları karşılayabilmesi gerektiğine dikkat çekti. Abacıoğlu, dönüşümün tüm paydaşlar için sürdürülebilir hale gelmesi yönünde sürdürülen çalışmaların devam edeceğini vurguladı.