Ifab’dan Yeni Futbol Kuralları Duyurusu

YENİ FUTBOL KURALLARI DUYURULDU

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2025/26 sezonunda geçerli olacak 7 yeni futbol kuralını açıkladı. Bu yeni kurallar arasında kalecilerin topu elde tutma süresi 8 saniye olarak belirlenirken, hakemler, kalecinin süresinin dolmak üzere olduğunu 5. saniyeden itibaren işaret edecek. Sürenin aşılması durumunda, rakip takıma köşe vuruşu verilecek.

KALECİLERİN SÜRE KURALINDA DEĞİŞİKLİKLER

Yeni düzenlemeye göre, kaleciler artık topu 8 saniyeye kadar tutabiliyor. Ancak, hakemlerin bu kuralı ne kadar titizlikle uygulayacağı, kuralların etkisini doğrudan etkileyecek. Ayrıca, serbest vuruşlardaki tartışmaları azaltmak amacıyla, bazı organizasyonlar artık sadece takım kaptanlarının hakemle konuşmalarına izin veriyor. Bu kurala uymayan oyuncular, sarı kart ile cezalandırılabilecek.

Şampiyonlar Ligi’nde Julian Alvarez’in penaltı sırasında yaşadığı talihsiz düşüş sonrasında gündeme gelen “çifte dokunuş” kuralında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ancak, olayın duyuru tarihine oldukça yakın yaşanması, konunun ileride IFAB tarafından yeniden ele alınabileceğini gösteriyor.

YENİ HAKEMLİK KURALLARI

IFAB, 1 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni hakemlik kurallarını onayladı. İşte bu temel değişiklikler:

– Kalecilerin Zaman Kaybetme Kuralı: Topu 8 saniyeden fazla tutan kaleciler, rakip takıma korner kazandıracak.

– Kaptan-Hakem İletişimi: Sadece takım kaptanının hakeme yaklaşabilmesine izin verilecek.

– Top Bırakma Prosedürü: Oyun dışarıda durduğunda, top açıkça topa sahip olan takıma verilecek.

– Dış Müdahale: Yedek oyuncu veya saha dışında bulunan bir oyuncu, oyundan çıkan topa istemeden dokunursa, disiplin cezası yerine oyun yeniden başlatılacak ve dolaylı serbest vuruş uygulanacak.

– VAR Duyuruları: Şeffaflığı artırmak amacıyla hakemler, VAR kontrolünden sonra kararlarını açıklayabilecek.

– Yardımcı Hakem Pozisyonu: Penaltı atışları sırasında yardımcı hakemler, ofsayt çizgisi olarak kabul edilen penaltı noktası hizasında yer alacak.

– Hakem Vücut Kameraları: FIFA, oyuncu davranışlarını iyileştirmek ve eğitim materyali sağlamak amacıyla, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi organizasyonlarda hakemler üzerinde vücut kameraları test edecek.