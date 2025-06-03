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IFAB, Penaltıyı Tekrar Ettirecek

IFAB’DAN YENİ PENALTI KURALI AÇIKLAMASI

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), penaltıyı kullanan oyuncunun topa yanlışlıkla her iki ayağıyla dokunması durumunda ve bu vuruş gol olursa, vuruşun geçersiz sayılmak yerine tekrarlanacağını duyurdu. Yeni düzenlemeye göre, penaltıyı atan futbolcu topa aynı anda iki ayağıyla dokunduğunda ya da vuruştan hemen sonra top, vuruş yapmayan ayağına temas ettiğinde ve bu durumda gol gerçekleşirse, atış tekrarlanacak.

GOL OLMAZSA NE OLACAK?

Yapılan açıklamada, “Eğer gol olmazsa, hakem avantaj görmediği sürece endirekt serbest vuruş verilir veya penaltı atışlarında vuruş kaçmış sayılır.” denildi. Bu yeni kuralların ardından, Mart ayında UEFA, Atletico Madrid’in Real Madrid ile oynadığı maçta Julian Alvarez’in penaltı atışının geçersiz sayılmasına neden olan kuralla ilgili bir başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.

ALVAREZ’İN PENALTI ATIŞI İPTAL EDİLMİŞTİ

Julian Alvarez, Real Madrid’e karşı oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid’in ikinci penaltısını gole çevirmişti. Ancak VAR uyarısıyla, atış sırasında topa destek ayağıyla temas ettiği belirlenerek, Alvarez’in golü çift vuruş yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Bu olay sonrasında, penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Real Madrid çeyrek finale yükselmişti.

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