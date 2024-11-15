İfşa Edilen Gıda Sahneleri ve Tehlikeleri

SON LİSTEDE GIDA SAHTECİLERİ İFŞA EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı güncel listede, halk sağlığını tehdit eden gıda sahtecileri açığa çıkarıldı. Dönerde sakatat kullanımı, kıymada kanatlı eti eklenmesi ve peynirde bitkisel yağ kullanımı gibi birçok dikkat çekici hile tespit edildi. Ayrıca, popüler bir viski markasında gıdada kullanılmayan alkol türlerine rastlanması, sağlık açısından büyük bir kaygı oluşturdu. Gıda Mühendisi Nurten Sırma, gıda sahteciliğinin nedenlerini ve sağlığa etkilerini gündeme getirdi.

ET ÜRÜNLERİNDEKİ KİRLİ OYUNLAR

Sırma, “Gıda sahteciliğinin temeli maliyeti düşürmektir. Firmalar kırmızı etin yerine ucuz ve erişilebilir malzemeler kullanarak maliyetleri düşürmeye çalışıyor” diyerek sahtecilikte sıkça uygulanan yöntemlere dikkat çekti. Pişmiş dönerde dil, kıymada ise tavuk taşlığı kullanılarak kırmızı ete benzer ürünler elde ediliyor. Bu durum, et ürünlerinde kalite kaybı yaratmakla birlikte, sağlıksız üretim koşulları riskini de beraberinde getiriyor.

VİSKİLERDE RİSK UNSURU: GIDA DIŞI ALKOL

Açıklanan listede dikkat çeken bir diğer unsur, ünlü bir viski markasında gıda dışı sanayide kullanılan alkol türlerinin bulunmasıydı. Sırma, metanol gibi maddelerin ciddi sağlık sorunları, körlük ve ölüm gibi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. “Bu alkol türleri vücutta geri dönüşü olmayan hasarlar bırakabilir,” diyerek uyarıda bulundu. Geçmişte de sahte alkol türleri, metil alkol zehirlenmeleri nedeniyle pek çok ölüm vakasına yol açmıştı.

SAHTE BAL ANLAŞILIR MI?

Gerçek balı ayırt etmenin zor olduğunu ifade eden Sırma, gözle bakarak sahte balı belirlmenin pek mümkün olmadığını, ancak bazı ipuçlarının yardımcı olabileceğini aktardı: “Sahte bal, havadan ince iplik halinde akar ve kesintili olur. Gerçek bal ise kopmadan akar.” Fakat kesin bir tespit için laboratuvar koşullarının gerekli olduğunu belirten Sırma, vatandaşların güvenilir markaları tercih etmesini önerdi.

PAYLAŞILAN HİLELER VE GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNERİLER

Listede tespit edilen bir başka sahtecilik, peynirde süt yağı yerine bitkisel yağ kullanılmasıydı. Sırma, süt yağının maliyetinin yüksek olması sebebiyle tüketim maliyetini düşürmek amacıyla bazı firmaların bu hamleyi yaptığı ifade etti. Süt yağının yerine geçen ucuz yağlar, peynirin besin değerini düşürerek tüketici sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Sırma, sahte gıdalardan korunmak için guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden yayımlanan ürünlerin takip edilmesini öneriyor. Ayrıca, şüpheli bir durumla karşılaşan vatandaşların ALO 174 Gıda Hattı’na ihbarda bulunmalarının önemine değindi.