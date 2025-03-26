İftar Programına Üst Düzey Katılım Sağlandı

PROGRAMDA ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanı sıra RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Darülaceze Başkanı Elmas Esra Ceceli İslam, İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli, çeşitli bürokratlar, iş dünyası temsilcileri ve medya mensupları katıldı. İftar programına, dikkat çeken diğer isimler arasında Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur ve Haberler.com Yönetim Kurulu Üyesi Behiye Teymur da bulunuyor.

YAŞLILARIN MEMNUNİYETİ

Behiye Teymur, Darülaceze’de yaşayan yaşlıların memnuniyetine değinerek, “Burada kalan büyüklerimiz Cumhurbaşkanımıza müteşekkir. Buranın beş yıldızlı otel konforunda olduğunu söylüyorlar” dedi. Teymur, bugün kendilerini ziyaret eden gazeteciler ve medya temsilcileriyle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Yaşlıların ilgi ve sıcak bir temas beklediğini belirten Teymur, “Bu tür programların daha sık düzenlenmesi çok kıymetli. Halkımız, sivil toplum kuruluşları ve çocuklarımız burayı ziyaret etmeli, büyüklerimizi yalnız bırakmamalı” şeklinde sözlerini sürdürdü.