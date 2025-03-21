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İftar Programında Çocuklar Bir Araya Geldi

ÇOCUKLAR IFTARDA BULUŞTU

Adıyaman’ın Tut ilçesinde, çocuklar iftar sofrasında bir araya geldi. Adıyaman’ın Tut Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Tut İlçe Müftülüğü ile Tut Gençlik Merkezi, ilçedeki çocuklara yönelik özel bir iftar programı düzenledi.

İFTAR PROGRAMI VE SOHBET

İftar programı, düzenleyen kurumların personellerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Oruçlar açıldıktan sonra, çocuklarla keyifli sohbetler yapıldı. Birlik ve beraberlik vurgusunun öne çıktığı etkinlikte, çocuklara okumanın önemi ile vatana ve millete faydalı bir birey olmanın yolları anlatıldı.

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