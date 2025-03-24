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İftar Saati Yol Kavgası Büyüdü

İFTAR SAATİNDE SÜRÜCÜLER ARASINDA KAVGA

Bursa’da iftar saatinde yolu paylaşamayan iki sürücü arasında arbede yaşandı. Olay yerine mahalle sakinlerinin de dahil olmasıyla ortam gerildi ve ortalık adeta savaş alanına döndü. Tüm bu yaşananlar, amatör bir kamera tarafından anbean kaydedildi.

OLAYIN DETAYLARI

Saat 19.00 civarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde yaşanan olayda, iftar vaktinin yaklaşmasıyla iki sürücü acele ederken yollarını paylaşmakta zorlandı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, bir süre sonra fiziksel kavgaya dönüştü. Kavga eden sürücülere tanık olan vatandaşlar, durumu durdurmak için müdahale edince olayın boyutları daha da büyüdü.

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