İftar Sofraları Afyonkarahisar’da Misafirlerini Ağırlıyor

İFTAR SOFRALARI DÜZENLENİYOR

Ramazan’ın bereketini ve paylaşmanın sıcaklığını vatandaşlara hissettiren iftar sofraları, Afyonkarahisar Valiliği’nin öncülüğünde, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve hayırseverlerin katkılarıyla 3 farklı noktada misafirlerini ağırlamaya başladı. Tarihi dokusunun yanı sıra manevi huzuru da pekiştiren Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Cami bahçesindeki iftar çadırı, orada bir araya gelen vatandaşların dualarıyla dolarken, iftar yemekleri şehrin üniversitelerinin yemekhanelerinde de sunulmaya başlandı.

BİRLİK VE DAYANIŞMA RUHU

Ramazan’ın birlik ve dayanışma ruhu, iftar sofralarında gönülleri birleştirmeye devam ediyor. Afyonkarahisar’daki iftar etkinlikleri, halkın bir araya gelmesini sağlarken, aynı zamanda şehirdeki manevi atmosferi artırıyor.