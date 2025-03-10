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İftara 5 Kala İkramla Gelenek Sürüyor

RAMAZAN’DA BİR DAYANIŞMA PROJESİ

Manisa’nın Salihli ilçesinde, AK Parti İlçe Gençlik Kolları üyeleri Ramazan boyunca ‘İftara 5 Kala’ sloganıyla ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor. Bu girişim, iftar saati yaklaşırken evine yetişemeyen vatandaşların oruçlarını açmalarına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

GIDA KUMANYASI DAĞITIMI

AK Parti Salihli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Faruk Sabri Dönmez ve Gençlik Kolları üyeleri, kampanya çerçevesinde hazırladıkları kumanyaları vatandaşlara dağıtıyor. Kumanyalar, hurma, meyve suyu, kek ve su gibi temel gıda maddelerini içeriyor. Dönmez, bu etkinlik aracılığıyla Ramazan ayının getirdiği dayanışma ve kardeşlik duygularını ön plana çıkardıklarını dile getiriyor.

ETKİNLİK DEVAM EDECEK

Dönmez, ‘İftara 5 Kala’ etkinliğinin Ramazan ayı süresince devam edeceğini belirtirken, “Bu vesile ile tüm Salihli halkının ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi. Bu tür projeler sayesinde herkesin Ramazan ayının ruhunu paylaşma imkanı bulduğunu vurguluyor.

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