İftara Yetişemeyenlere İftarlık Kumanya Dağıtımı

İFTAR SAATİNDE YOLDA OLANLARA DESTEK

Ak Parti Edremit İlçe Gençlik Kolları, iftar zamanında yolda kalan ve iftara yetişemeyen vatandaşlar için “İftara Beş Kala” adıyla kumanya dağıtımı gerçekleştirdi. Etkinlik hakkında konuşan Ak Parti Edremit İlçe Gençlik Kolları üyesi Haşim Önen, “Bugün burada gerçekleştirdiğimiz uygulama, iftar vaktinde yolda olan ve iftara yetişemeyen vatandaşlarımız için iftarlık kumanyalar hazırlamak oldu. AK Parti Gençlik Kolları olarak bu kumanyalarımızı vatandaşlarımıza ikram ediyoruz,” şeklinde bilgi verdi.

PAYLAŞMA VE DAYANIŞMA RUHU

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma zamanı olduğuna işaret eden Önen, benzer etkinliklerin devam edeceğini aktardı. AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, iftar saatine dakikalar kala belirlenen noktalar üzerinde sürücülere ve vatandaşlara iftarlık kumanyaları ulaştırarak, hayırlı ramazanlar dileklerinde bulundu.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Vatandaşlar, bu tür sosyal sorumluluk projeleri sayesinde ramazan ayının bereketini ve birlik beraberlik ruhunu yaşatmayı hedeflediklerini ifade etti. Balıkesir’de gerçekleştirilen bu etkinlik, toplum içinde dayanışma ve yardımlaşma duygularını güçlendiriyor.