“İftarda Konuşalım” Programıyla Öğrencilerle Buluşma

PROGRAMIN HEDEFİ VE AMACI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “İftarda Konuşalım” programı çerçevesinde, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi öğrenci pansiyonunda öğrencilerle bir araya gelerek iftar yaptı. Bu program, öğrencilerin akademik gelişimlerini manevi ve kültürel değerlerle desteklemeyi amaçlıyor.

ZİYARET VE İFTAR ETKİNLİĞİ

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Necmi Karaoğlan, Süleyman Çetin ve Selahattin Bilgiç ile birlikte Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi öğrenci pansiyonuna ziyarette bulundu. Pansiyonda inceleme yapan Kökrek, öğrencilere barınma koşulları ve eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle birlikte iftar yapan Kökrek, sonrasında onlarla sohbet ederek görüş ve taleplerini dinledi.

ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞ VE MEMNUNİYETİ

Program amaçlarını değerlendiren Kökrek, “Bakanlığımızın ‘İftarda Konuşalım’ Ramazan söyleşileri kapsamında öğrencilerimizle birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde düzenlenen bu program, öğrencilerimizin akademik bilgilerini manevi ve kültürel değerlerle bütünleştirerek bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedefliyor” dedi. Öğrenciler, eğitim yöneticileriyle aynı iftar sofrasını paylaşmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Kökrek ve beraberindeki yöneticilere teşekkür etti.