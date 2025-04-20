İGA, Dörtlü Pist Operasyonunu Hedefliyor

YENİ OPERASYON HEDEFİ

İstanbul Havalimanı, ABD’nin ardından Avrupa’da eş zamanlı üç bağımsız pist operasyonuna başlayan ilk havaalanı oldu ve şimdi eş zamanlı dörtlü bağımsız pist operasyonuna geçiş yapmayı planlıyor. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, bu gelişmeleri sosyal medya hesaplarından duyurdu.

PİST OPERASYONLARINDAKİ GELİŞMELER

İGA İstanbul Havalimanı Master Plan Direktörü Yusuf Selamoğlu, “Bu düzeyde gelişmiş bir operasyon, altyapıya yönelik uzun soluklu planlama, titiz bir tasarım süreci ve kapsamlı güvenlik analizlerini gerektiriyor. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımıza 2015’te başladık. Havalimanımızdaki pistler, taksi yolları, apronlar ve uçak park pozisyonları dahil olmak üzere tüm hava tarafı altyapı unsurları bağımsız pist operasyonlarını destekleyecek şekilde özel olarak tasarlandı” diyerek sürecin önemini vurguladı. Selamoğlu, mevcut altyapının dörtlü pist operasyonlarına da uygun olduğunu belirtti.