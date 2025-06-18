İGA Havalimanı, Dünya Lideri Oldu

İGA İSTANBUL HAVALİMANI DÜNYA LİDERİ OLDU

ACI EUROPE’un yayınladığı “2025 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu”na göre, İGA İstanbul Havalimanı, dünya çapında ‘Bağlantı Merkezi Sıralaması’nda Frankfurt’u geride bırakarak en üst sıraya yerleşti. Stratejik konumu ve güçlü operasyonel altyapısıyla küresel havacılığın merkezindeki İGA İstanbul Havalimanı, havalimanı bağlantılarını ölçen ve sıralayan Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin (ACI Europe) en kapsamlı endeksinden liderlik unvanını elde etti. 2019 yılına kıyasla küresel aktarma merkezi bağlantılarını yüzde 59 oranında artıran İGA, uzun zamandır listede ilk sırada bulunan Frankfurt Havalimanı’nın önüne geçti. İGA İstanbul Havalimanı’nı takip eden diğer havalimanları Dallas Fort Worth ve Frankfurt oldu; Frankfurt ise 2019’dan bu yana küresel bağlantılarında yüzde 21 oranında bir azalma yaşıyor.

İGA’NIN YÜKSELİŞİ VE DİĞER BAĞLANTILAR

Raporda, İGA’nın bu etkileyici yükselişinin Türkiye Hava Yolları’nın güçlü küresel ağı, İstanbul’un stratejik coğrafi konumu, geniş kapasite imkânları ve Türkiye’nin destekleyici havacılık politikalarıyla ilişkili olduğu belirtildi. Ayrıca, İGA İstanbul Havalimanı’nın Avrupa genelinde ‘Doğrudan Bağlantı’ kategorisinde 2024 yılına ek olarak 2025 yılında da lider olduğu ifade edildi. 2019 yılına göre doğrudan bağlantılarını yüzde 13 oranında artıran havalimanı, pandemi öncesinde beşinci sıradayken şimdi Avrupa’nın en çok doğrudan bağlantıya sahip havalimanı oldu.

CEO’DAN DEĞERLENDİRME

Sonuçları değerlendiren İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, “Genişleyen uçuş ağımız, stratejik lokasyonumuz ve yolcularımıza sunduğumuz yüksek kaliteli hizmet anlayışımızla İstanbul, artık küresel havacılığın merkezinde. Ulaştığımız bu liderlik, sadece bizim için değil, ülkemiz ve bölgemiz için de büyük bir gurur kaynağı. ACI Europe verileri, İGA İstanbul Havalimanı’nın sadece Türkiye için değil, küresel havacılığın stratejik bir merkezi olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Hem doğrudan hem aktarmalı uçuşlarda gösterdiği güçlü performans ile havalimanımız, küresel havayolu ağı içinde kritik bir köprü işlevi görmeye devam ediyor. İGA İstanbul Havalimanı olarak, pandemi sonrası dönemde hızlı değişen havacılık dinamiklerine vizyoner bir yaklaşımla adapte olduk. Stratejik yatırımlarımız, yolcu deneyimini öncelikli hale getiren hizmet anlayışımız ve iş ortaklarımızla kurduğumuz güçlü iş birlikleri sayesinde İstanbul’u küresel bir aktarma merkezi haline getirdik. Bundan sonraki süreçte de büyümeye, yenilikçi çözümler geliştirmeye ve yolcularımıza mükemmel bir seyahat deneyimi sunmaya devam edeceğiz,” şeklinde konuştu.