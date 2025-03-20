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İGA İstanbul, Avrupa’nın En Yoğun Havalimanı

İGA İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA’NIN EN YOĞUN HAVALİMANI OLDU

İGA İstanbul Havalimanı, Şubat ayında günlük ortalama bin 305 uçuş ile Avrupa’nın en hareketli havalimanı olarak kayıtlara geçti. Eurocontrol Avrupa Hava Trafik Operasyonları Raporu’na göre, bu rakamlar İGA İstanbul Havalimanı’nın Avrupa’daki hava trafiğini ne denli şekillendirdiğini gösteriyor. Şubat ayı hava trafik verileri, İGA’nın hava ulaştırma alanındaki etkinliğini ortaya koyuyor.

EUROCOTROL RAPORU DETAYLARI

Eurocontrol tarafından yayımlanan rapora göre, 2025 yılı Şubat ayında İGA İstanbul Havalimanı, günlük ortalama gerçekleşen bin 305 uçuş ile bu alanda lider konumunu sürdürdü. Bu veriler, İGA İstanbul Havalimanı’nın bölgedeki hava trafiğine olan katkısını vurgularken, aynı zamanda uluslararası hava taşımacılığına olan talebi de yansıtıyor.

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