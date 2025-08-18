Iga İstanbul Havalimanı, 2050’de Net Sıfır

İGA İSTANBUL HAVALİMANI’NIN SÜRDÜRÜLEBİLİR HEDEFLERİ

İGA İstanbul Havalimanı, 2050 yılında “Net Sıfır Emisyon” hedefine doğru önemli adımlar atıyor. 2024 yılı için belirlenen emisyonlar, projeksiyonun yüzde 10,5 altında sonuçlandı. Havalimanı, yenilenebilir enerji kullanım hedefini de 2030 yılı için yüzde 50’den yüzde 90’a yükseltti.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU YAYIMLANDI

Havalimanı, 2024 yılına ait “Sürdürülebilirlik Raporu”nu yayımladı. Raporda, sera gazı emisyonlarının yıl sonu öngörüsünün yüzde 10,5 altında tamamlandığı ve 2050 yılı için “Net Sıfır Emisyon” hedefinin sürdürülmekte olduğu ifade ediliyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI

2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kullanım hedefinin artırılmasıyla birlikte, 212 milyon avro yatırım yapılan Eskişehir’de inşa edilen 199,32 MW kapasiteli Güneş Enerji Santrali (GES), 2025’in son çeyreğinde devreye alınacak. Bu gelişme ile İstanbul Havalimanı, tükettiği elektriğin tamamını güneş enerjisinden karşılayan dünyadaki ilk büyük havalimanı olmaya hazırlık yapıyor.