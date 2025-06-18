Iga İstanbul Havalimanı Dünya Lideri Oldu

İGA İSTANBUL HAVALİMANI DÜNYA LİDERİ OLDU

ACI EUROPE tarafından yayımlanan ‘2025 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu’na göre, İGA İstanbul Havalimanı, küresel ‘Bağlantı Merkezi Sıralaması’nda Frankfurt’u geride bırakarak birinciliğe yerleşti. İGA İstanbul Havalimanı, 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da Avrupa’nın ‘En Yüksek Hava Bağlantısına Sahip Havalimanı’ unvanını kazanmış durumda. Stratejik konumu ve güçlü operasyonel kapasitesiyle gündemde kalan İGA İstanbul Havalimanı, havalimanı bağlantısını ölçmek için kullanılan Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin (ACI Europe) en kapsamlı endeksinde lider oldu.

KÜRESEL AKTARMA MERKEZİ BAĞLANTILARI ARTTI

2019’a göre, küresel aktarma merkezi bağlantılarını yüzde 59 artıran İGA, uzun yıllar boyunca listenin zirvesinde bulunan Frankfurt Havalimanı’nı geçerek ilk sırada yer aldı. İGA İstanbul Havalimanı’nın arkasında Dallas Fort Worth ve Frankfurt bulunuyor; Frankfurt, 2019’dan bu yana küresel bağlantılarında yüzde 21’lik bir daralma yaşıyor. Rapor, SEO Amsterdam Economics tarafından geliştirilen bağlantı endekslerine dayalı olarak, İGA’nın hızlı yükselişinin Türk Hava Yolları’nın güçlü ağı, İstanbul’un stratejik coğrafi konumu, geniş kapasite olanakları ve Türkiye’nin destekleyici havacılık politikalarıyla birleştiğinin altını çiziyor.

DOĞRUDAN BAĞLANTILARDA LİDERLİK DEVAM EDİYOR

Raporda, İGA İstanbul Havalimanı’nın Avrupa genelinde ‘Doğrudan Bağlantı’ kategorisinde 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da liderliğini sürdürdüğü belirtiliyor. 2019 yılına göre doğrudan bağlantılarını yüzde 13 artıran havalimanı, pandemi öncesinde beşinci sıradaysa bugün Avrupa’nın en çok doğrudan bağlantıya sahip havalimanı konumunda. İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, “Genişleyen uçuş ağımız, stratejik lokasyonumuz ve yolcularımıza sunduğumuz yüksek kaliteli hizmet anlayışımızla İstanbul, artık küresel havacılığın merkezinde. Ulaştığımız bu liderlik, sadece bizim için değil, ülkemiz ve bölgemiz için de büyük bir gurur kaynağı. ACI Europe verileri, İGA İstanbul Havalimanı’nın sadece Türkiye için değil, küresel havacılık için stratejik bir merkez olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Hem doğrudan hem aktarmalı uçuşlarda gösterdiği güçlü performans ile havalimanımız, küresel havayolu ağı içinde kritik bir köprü işlevi görmeye devam ediyor” dedi.

GELECEKTEKİ HEDEFLERİMİZ

İGA İstanbul Havalimanı, pandemi sonrası dönemde hızla değişen havacılık dinamiklerine hızlı ve vizyoner bir yaklaşımla adapte olduklarını vurguladı. Stratejik yatırımları, yolcu deneyimini odağına alan hizmet anlayışları ve iş ortaklarıyla oluşturdukları güçlü iş birlikleri sayesinde İstanbul’u küresel bir aktarma merkezi haline getirdiklerini ifade ettiler. Önümüzdeki dönemde de büyümeye, yenilikçi çözümler geliştirmeye ve yolcularına mükemmel bir seyahat deneyimi sunmaya devam edecekler.