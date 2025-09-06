Iga İstanbul Havalimanı, Icelandair Seferleri Başladı

İZLANDA’NIN HAVAYOLU ŞİRKETİ İSTANBUL’DA TARİFELİ SEFERLERE BAŞLADI

İGA İstanbul Havalimanı, İzlanda’nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Icelandair’ın, 5 Eylül itibarıyla İstanbul’a tarifeli seferler düzenlemeye başladığını duyurdu. Havalimanı, uluslararası uçuş ağını sürekli olarak genişletiyor. Avrupa ile Asya’nın buluşma noktasında bulunan İstanbul, tarihi mirası ve kültürel zenginliği ile önemli bir cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Şu anda İGA İstanbul Havalimanı’na tarifeli sefer düzenleyen havayolu şirketi sayısı 115’i geçmiş durumda.

SEFERLER REYKJAVİK İLE İSTANBUL ARASINDA OLACAK

Icelandair, İstanbul’a düzenli seferlere başlayan 2025 yılı itibarıyla 7. yeni havayolu şirketi oldu. Bu yeni hat kapsamında Reykjavik ile İstanbul arasında haftada 2 ile 4 arasında sefer yapılacak. Seferlerde 160 koltuk kapasitesine sahip Boeing 737 MAX 8 tipi uçaklar kullanılıyor. Ayrıca, Icelandair’in İstanbul seferleri başlamasıyla Türk Hava Yolları ile bir codeshare anlaşması genişletildi. Bu işbirliği ile yolcular, Reykjavik üzerinden Asya ve Orta Doğu’daki pek çok noktaya hızlı bağlantı imkanına sahip olacak.

KÜRESEL BAĞLANTILARI GÜÇLENDİRİYOR

İGA İstanbul Havalimanı, bu yılın başlarından itibaren Japonya’dan All Nippon Airways, İran’dan Fly Sepehran, Ürdün’den Fly Jordan, İspanya’dan Air Europa, Malta’dan KM Malta, Suriye’den Syrian Air ve son olarak İzlanda’dan Icelandair gibi havayolu şirketlerini ağırlamış durumda. Bu gelişmeler sayesinde havalimanı, küresel ölçekteki konumunu daha da güçlendirmiş oldu.