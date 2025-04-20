İGA İstanbul Havalimanı, Üç Pist İşletiyor

İGA İSTANBUL HAVALİMANI, AVRUPA’DA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

İga İstanbul Havalimanı, Nisan 2025 tarihinde aynı anda üç bağımsız pistin işletilmesini mümkün kılan operasyonları başlatarak Avrupa’da bu sistemi hayata geçiren ilk havalimanı oldu. Yeni sistem sayesinde üç farklı uçak eş zamanlı olarak iniş ve kalkış yapabiliyor. Bu gelişme, havalimanının kapasitesini artırıyor ve aynı zamanda dakiklik, sürdürülebilirlik ile yolcu konforunu en üst seviyeye çıkarıyor. İGA yetkilileri, bu operasyonun 2015’ten bu yana süren titiz planlama, tasarım ve güvenlik analizleri sonucunda başarıyla uygulandığını belirtmiş durumda. Ayrıca, havalimanı altyapısı gelecekte dörtlü pist operasyonlarına da hazır şekilde tasarlandı.

ÜÇLÜ PİST OPERASYONLARIYLA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

İstanbul Havalimanı (İGA) Masterplan Direktörü Yusuf Selamoğlu, “Artık havalimanımızda aynı anda üç farklı uçağın iniş ve kalkış yapabilmesi mümkün” diyerek çalışmalara ilişkin detaylar paylaştı. Selamoğlu, “Şu anda İGA Spotter alanındayız. Arkamda 5 adet pist bulunuyor. Havacılıkta yeni bir kilometre taşını daha kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nisan 2025 itibarıyla, havalimanımızda bağımsız üçlü pist operasyonlarını hayata geçirdik. Avrupa’da bu operasyonu başarıyla hayata geçiren ilk havalimanı olmanın gururunu yaşıyoruz. Eş zamanlı bağımsız üçlü pist operasyonları, havalimanıyla ilgili kapasite sınırlamalarını en aza indirmekte ve yolcu konforunu en üst düzeye çıkartıyor” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK VE PLANLAMA ÖNCELİK

Selamoğlu, bu operasyonun dikkatli planlama ve güçlü güvenlik analizleri gerektirdiğini vurgulayarak, “Biz de bu doğrultuda çalışmalarımıza 2015 yılında başladık. Havalimanımızdaki pistler, taksi yolları, apronlar ve uçak park pozisyonları dahil olmak üzere tüm hava tarafı altyapı unsurları, bağımsız pist operasyonlarını destekleyecek şekilde özel olarak tasarlandı. İGA İstanbul Havalimanı, ilk günden itibaren bu havalimanını geleceğe hazır şekilde planlamış, tasarlamış ve geliştirmiştir. Bugün, üçlü pist operasyonlarını başarıyla gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde ise dörtlü operasyonları hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Mevcut altyapımız, bu kapasiteye şimdiden hazırdır” şeklinde konuştu.