İğdeli Köyünde Yangın Çıktı, 3 Buzağı Telef

YANGININ NEDENİ KIVILCIMLAR

Burdur’un İğdeli köyünde, kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle büyük bir yangın çıktı. Saat 17.30 civarında gerçekleşen olayda, Mehmet Uçar’a ait 2 katlı ahşap ev, ahır ve bir araç yanarak büyük zarara uğradı. Yangın, kaynak yapıldığı esnada samanların tutuşması sonucu patlak verdi.

İTFAYE EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Ev sahiplerinin acil ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ve orman ekipleri, yangını kontrol altına almak için zorlu bir çaba gösterdi. Yangın sonucu Uçar’a ait 15 DG 814 plakalı Opel marka minivan aracın yanı sıra 2 katlı ahşap ev, saman balyaları ve ahır kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında ahırda bulunan 3 buzağı da yaşamını yitirdi.

HARABE DÖNEN YERLER YIKILDI

Yangının ardından tamamen harabe haline gelen ev ve ahır, iş makineleri tarafından yıkıldı. Bu trajik olay, mahallede büyük bir üzüntü yarattı.