İğdeli Köyünde Yangın Çıktı, Üç Ev Yandı

İĞDELİ KÖYÜ’NDEKİ YANGINDA ÜÇ EV YANDI

Burdur’un İğdeli köyünde bahçede yakılan ateşin evlere sıçraması sonucu biri metruk olmak üzere toplamda 3 ev yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, saat 14.00 civarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bahçede yakılan ateşin sağlıklı bir şekilde söndürülmeden bırakılması alevlerin Emine Gül ve Ramazan Gül’e ait evlere sıçramasına neden oldu.

YANGINA MÜDAHALE

Yangını fark eden köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak yardım istedi. Bu ihbar üzerine Burdur, Kemer, Karamanlı ve Büğdüz köyü itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler yer aldı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, alevlerin etkisiyle 2 ev ile 1 metruk bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.