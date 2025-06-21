Iğdır Aşiret Liderleri Basın Açıklaması Yaptı

HAC VE UMRE DÖNÜŞÜ HEDİYELERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Iğdır’daki aşiret liderleri ve kanaat önderleri, hac ve umre dönüşü sevdiklerine alınan, ibadet masraflarını aşan hediyelere karşı ortak bir basın toplantısı yaptı. Kadim Aşiretler Federasyonu Iğdır İl Başkanı Ferhat Armağan ile birlikte 25 aşiretin liderleri, bu konuda duyarlılık göstermenin önemine vurgu yaptı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI KINANDI

Toplantıda, Armağan İsrail’in baskılarına yönelik açıklamalarda bulundu. “İsrail ile ilgili bütün İslam milletlerinin bir an önce kuvvetli bir şekilde bir araya gelip tedbir alması gerekmektedir. Bu yakın zamanda birkaç gündür hakikaten İslamiyet-i beşeriyeti perişan eden yine bu dehşetli siyonist kavim olan bu İsrail’in saldırılarını kınıyoruz” dedi. Ayrıca, “Bütün İslam milletlerinin, devletlerinin bir araya gelmesi lazımdır. Bu dalga bize doğru geliyor. Hepimiz bunun şuurundayız, farkındayız. Ona göre bir hazırlığımız var” ifadelerini kullandı.

İBADET MASFATLARI AŞILMAMALI

Armağan, hac ve umre dönüşü alınan hediyelerin yüksek maliyetinin vatandaşlar üzerinde olumsuz bir etkisi olduğuna dikkat çekti. “Hacdan gelenler ve umreye gidecekler için dönüşlerinde ciddi manada bir masraf oluyor. Gerçekten bu masrafı vatandaşlar kaldıramıyor. Dolayısıyla aşırı derecede bir aşırıya kaçıyorlar” şeklinde belirtti. Ayrıca, hediyeleşmenin makul bir şekilde yapılması gerektiğini belirterek, “Biz giden hacılarımızın ve umreye giden umrecilerimizin onlardan arzumuz, talebimiz onların manevi duasıdır. Onların manevi ibadetidir. Misafirlerine sadece hurma, zemzem ve isterlerse misvak getirsinler” dedi.

TOPLUMSAL BİR FARKINDALIK OLUŞTURULMALI

Armağan, yapılan bu basın toplantısı ile toplumda bir farkındalık oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizdi. İlaç masraflarının, aşırı harcamaların ve israfın önüne geçmek için daha mütevazı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini vurguladı. Böylece, hac ve umre ibadetini gerçekleştirenlerin manevi değerlerinin ön plana çıkmış olacağını belirtti.