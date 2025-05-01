Iğdır’da 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLAMALARI

Iğdır’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi, coşku dolu etkinliklerle gerçekleştirildi. Emekçilerin haklarına dikkat çekmek ve dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla hazırlanan programlara yüzlerce insan katıldı. Sabah saatlerinde Zübeyde Hanım Bulvarı’nda bir araya gelen işçi sendikaları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve vatandaşlar, sloganlar eşliğinde kortej yürüyüşü yaptı. Renkli pankartlar, dövizler ve marşlarla yürüyen kalabalık, görsel bir şölen oluşturdu.

EMEKÇİLERİN HAKLARI VE TALEPLERİ

Programda yapılan konuşmalarda, emekçilerin karşılaştığı ekonomik zorluklar, işçi hakları ve adil ücret talepleri yoğun bir şekilde dile getirildi. Sendika temsilcileri, “emeğin kutsallığına” vurgu yaparak daha adil ve eşit bir çalışma hayatı talep ettiklerini ifade etti.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kutlama etkinlikleri çerçevesinde yerel ve tanınmış sanatçılar sahne aldı. Etkinliklerde halaylar çekildi ve çeşitli kültürel gösteriler sergilendi. Emniyet güçleri, geniş güvenlik önlemleri alarak kutlamaların olaysız bir şekilde sona ermesini sağladı.