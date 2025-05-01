Iğdır’da 1 Mayıs Kutlamaları gerçekleşti

EMEK GÜNÜ KUTLAMALARI DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Iğdır’da da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, birçok etkinlikle kutlandı. Amacı emekçilerin haklarına dikkat çekmek ve dayanışma ruhunu güçlendirmek olan etkinliklere yüzlerce kişi katıldı. Sabah saatlerinde Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bir araya gelen işçi sendikaları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve vatandaşlar, sloganlar eşliğinde kortej yürüyüşü düzenleyen diğer gruplarla birlikte etkinliği renklendirdi. Renkli pankartlar, dövizler ve marşlarla yürüyen kalabalık, coşkulu bir atmosfer yarattı.

EMEKÇİLERİN TALEPLERİ ÖNE ÇIKTI

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, emekçilerin karşılaştığı ekonomik zorluklar, işçi hakları ve adil ücret talepleri ön planda tutuldu. Sendika temsilcileri, emeğin kutsallığına dikkat çekerek daha adil ve eşit bir çalışma hayatı istediklerini vurguladı. Katılımcılar, bu konularda daha fazla farkındalık yaratılması gerektiğini ifade etti.

KÜLTÜREL GÖSTERİLER VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Etkinlikler boyunca yerel ve ünlü sanatçılar sahne alarak katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı. Halayların çekilmesi ve çeşitli kültürel gösterilerin sergilenmesi, günün keyfini artırdı. Emniyet güçleri, geniş güvenlik önlemleri alarak kutlamaların sorunsuz bir şekilde geçmesini sağladı. Iğdır’daki 1 Mayıs etkinlikleri, huzur içinde sona erdi.