Iğdır’da 180’inci Yıl Kutlaması Yapıldı

180. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI

Iğdır’da Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yılı dolayısıyla emniyet biriminin hizmetinde bulunan tüm araçların yer aldığı büyük bir kortej düzenlendi. Etkinlik, sabah saatlerinde İl Halk Kütüphanesi önünde yapılan çelenk sunma töreni ile başladı. İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Çelenk sunma programından sonra İstiklal Marşı okundu.

RENKLERLE DOLU KORTEJ

Kortej, emniyet biriminde çalışan araçların katılımıyla gerçekleştirildi ve Vali yolunda oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Kortej sonrası, Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarı’nda düzenlenen etkinlikte, polis teşkilatının envanterine yeni katılan araçların ve malzemelerin tanıtımı yapıldı.

KOKTEYL ORGANİZASYONU

Programın ardından, akşam saatlerinde polisler için özel bir davet salonunda kokteyl verildi. Bu etkinlik, Türk Polis Teşkilatı’nın önemli bir yılına veda ederken kutlama ve dayanışma ruhunu pekiştirdi.