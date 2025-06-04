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Iğdır’da 200 Kovan Üreticilere Dağıtıldı

IGDIR’DA BAL ÜRETICILERINE KOVAN DAĞITIMI

Iğdır, sahip olduğu coğrafi avantajları ve iklim yapısıyla tarım ve hayvancılıkta ön plana çıkıyor. Bu kapsamda, bal üreticilerine yönelik olarak yüzde 50 hibe ile 200 kovan dağıtımı gerçekleştirildi. Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlik çerçevesinde, Iğdır İl Özel İdaresince temin edilen 200 kovan ve arıların üreticilere teslimi amacıyla bir tören yapıldı.

TÖRENDE ÖNEMLİ İSİMLER YER ALDI

Törene Iğdır Valisi Ercan Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün ve birçok üretici katıldı. Teslimat, yüzde 50 hibe, yüzde 50 geri ödemeli olarak gerçekleştirilen 200 kovanın üreticilere verilmesi şeklinde oldu.

VALİ TURAN, BAL PETEKLERİNİ KONTROL ETTİ

Programda, Vali Turan arıcı kıyafetlerini giyerek kovanları açtı ve bal peteklerini kontrol etti. Bu tür etkinlikler, üreticilerin desteklenmesi ve bal üretiminin artırılması açısından büyük önem taşıyor.

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