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Iğdır’da 4 Bin 51 Litre Kaçak Akaryakıt

KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU

Iğdır’da gerçekleştirilen bir operasyonda 4 bin 51 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Iğdır genelinde her türlü kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ADLİ ARAMA SONUCU ELE GEÇİRİLEN KÜTAHYA

Bu kapsamda, iki farklı işyerinde yapılan adli arama sonucunda 4 bin 51 litre gümrük kaçağı akaryakıt elde edildi. 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu çerçevesinde 4 kişiye adli işlem uygulandı.

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