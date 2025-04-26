Iğdır’da 4 Göçmen, 1 Şüpheli Yakalandı

İŞLEM YAPILDI

Iğdır’da, yasadışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen 4 düzensiz göçmen ile onlara aracılık eden 1 kişi yakalandı. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimler, il genelinde yaptıkları analiz çalışmalarının sonucunda Tuzluca ilçesi girişinde bir kamyoneti durdurdu.

PATATES ÇUVALLARI ARASINDA GİZLİ DÜZENEK

Kamyonette gerçekleştirilen arama sırasında, patates çuvallarının arasında gizlenmiş özel bir bölmede 4 düzensiz göçmen bulundu. Yakalanan bu kişiler, Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilirken, sürücü S.A. gözaltına alındı. Polis ekiplerinin S.A.’yı gözaltına aldığı anlarda, “amirim, ben patates satıcısıyım” diyerek kendini savunma çabası da kameralara yansıdı.