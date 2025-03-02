Iğdır’da Aileler Arasında Silahlı Çatışma

SİLAHLI KAVGA SONUCU İKİ ÖLÜ

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde, aralarında husumet bulunan aileler arasında meydana gelen silahlı çatışmada iki kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, iki kişinin de yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Olay, Kalkan ve Baktemur aileleri arasındaki gerginliğin sabah saatlerinde Iğdır kent merkezinde bir kavgaya dönüşmesiyle başladı.

KAVGA KATIRLI KÖYÜNE TAŞINDI

Kavganın ardından iki aile, Katırlı köyü yakınlarına doğru yöneldi. Burada silahların kullanıldığı şiddetli bir çatışma meydana geldi. Bu çatışmada Osman Kalkan ve Çetin Kalkan yaşamını yitirirken, yaralanan kişiler ise Şaban Baktemur ve Eyüphan Kalkan oldu. Olay sonrası güvenlik güçleri, olay yerinde güvenliği sağlamak amacıyla bir kişiyi gözaltına aldı ve köy ile hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kavga eden aileler arasında yaşanan gerginlik ve çatışmanın nedenleri üzerine araştırmalar devam etmekte. Bu tür hadiseler, toplumda güvenlik sorunlarına yol açan önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.