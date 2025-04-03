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Iğdır’da Araç Havuzuna Düştü: 2 Yaralı

KAZADA İKİ YARALI

Iğdır’da kontrolden çıkan bir aracın parktaki havuza düşmesi sonucunda iki kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde seyir eden aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek parkta bulunan havuza düştü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralılar, ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne taşındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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