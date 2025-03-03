Iğdır’da Aranan Şahıs Tutuklandı

BAŞARILI OPERASYONLA TUTUKLAMA

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon neticesinde, aranan bir şahıs tutuklandı. Jandarma dedektifleri olarak bilinen JASAT ekipleri, sorumluluk alanlarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik etkili bir operasyon düzenledi.

NİTELİKLİ SUÇLARDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Gerçekleştirilen operasyonda, nitelikli suçlardan dolayı aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonrasında tutuklanan şahıs, cezaevine teslim edilmek üzere ilgili birimlere sevk edildi. Jandarma yetkilileri, suçlulara karşı yürüttükleri mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.