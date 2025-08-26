Haberler

Iğdır’da Av Dönemi Başladı

AV DÖNEMİ BAŞLADI

Merkez Av Komisyonu Kararı doğrultusunda, 2025-2026 av dönemi Iğdır’da 23 Ağustos 2025 tarihiyle birlikte başlamış durumda. Iğdır’da av sezonunun açılmasıyla beraber, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından av koruma ve kontrol faaliyetleri kesintisiz bir şekilde sürdürülüyor.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Yasal avcılığın sürdürülebilir bir biçimde yürütülmesi, doğal yaşamın korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla sahada yoğun denetimler gerçekleştiriliyor. Bu denetimler kapsamında belge kontrolleri, tür ve kota denetimleri büyük bir titizlikle yapılıyor. Yetkililer, avcıların Merkez Av Komisyonu Kararları ile avcılıkla ilgili mevzuat hükümlerine uymalarının büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kastamonu’nda 3 Tabanca Ele Geçirildi

Taşköprü'de yapılan polis denetimlerinde ruhsatsız 3 tabanca ve çok sayıda fişek bulunurken, 3 kişi hakkında hukuki süreç başlatıldı.
Haberler

TİSKİ, 19 Yeni Araç Ekletti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, içme suyu ve kanalizasyon altyapısını güçlendirmek için TİSKİ'ye 19 yeni iş makinesi kazandırdı. Başkan Genç, bu adımın su sıkıntısını azaltmayı amaçladığını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.