Iğdır’da Av Dönemi Başladı

AV DÖNEMİ BAŞLADI

Merkez Av Komisyonu Kararı doğrultusunda, 2025-2026 av dönemi Iğdır’da 23 Ağustos 2025 tarihiyle birlikte başlamış durumda. Iğdır’da av sezonunun açılmasıyla beraber, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından av koruma ve kontrol faaliyetleri kesintisiz bir şekilde sürdürülüyor.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Yasal avcılığın sürdürülebilir bir biçimde yürütülmesi, doğal yaşamın korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla sahada yoğun denetimler gerçekleştiriliyor. Bu denetimler kapsamında belge kontrolleri, tür ve kota denetimleri büyük bir titizlikle yapılıyor. Yetkililer, avcıların Merkez Av Komisyonu Kararları ile avcılıkla ilgili mevzuat hükümlerine uymalarının büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.