Iğdır’da Bayram Namazı Heyecanı Yaşandı

RAMAZAN BAYRAMI COŞKUSU IĞDIR’DA YAŞANDI

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesinin ardından Iğdır’da yüzlerce kişi camilerde toplanarak ilk bayram namazını kıldı. Iğdır’daki vatandaşlar, Ramazan boyunca tuttukları oruçların ardından bayramın getirdiği huzur ve bereketi kutlamak için sabahın erken saatlerinden itibaren camilere akın etmeye başladı.

İLK BAYRAM NAMAZI İMAM EŞLİĞİNDE KILINDI

Bir araya gelen vatandaşlar, imam eşliğinde yılın ilk bayram namazını saat 06.22’de kıldı. Iğdır’daki bayram namazı, Türkiye’nin diğer illerinde olduğu gibi, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajlarıyla dolu geçti. Namaz sonrası, İsrail’in ağır saldırıları altında can veren binlerce kişi için Gazze’ye dualar edildi.

BAYRAMLAŞMA GELENEĞİ DEVAM ETTİ

Namaz ve duaların ardından vatandaşlar, bayramlaşarak camilerden ayrıldı. Iğdır’da, bayram öncesi hazırlıkların yoğun olduğu gözlemlendi ve bu önemli gün, toplumsal dayanışma ve sevgi bağlarını güçlendirme fırsatı sundu.