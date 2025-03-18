Iğdır’da Çanakkale Zaferi Anma Programı

ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Iğdır’da bir program gerçekleştirildi. Iğdır Valisi Ercan Turan’ın katıldığı etkinliklerde, şehitler dualarla anıldı. Programın başlangıcında İl Halk Kütüphanesi Bahçesi’nde Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitler için dualar edildi.

ŞEHİT KABİRLERİ ZİYARET EDİLDİ

Törenin devamında Mehmet Çavuş Şehitlik Anıtı ve Asri Mezarlık’ta şehit kabirleri ziyaret edildi. Şehitler için Hacı Hacer Cami ve Merkez Ulu Camii’nde mevlit programları düzenlendi. Ayrıca, Kültür Merkezi’ndeki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Çanakkale Zaferi’nin tarihi önemi hakkında bilgi verildi.

VALİ ERCAN TURAN’IN AÇIKLAMALARI

Iğdır Valisi Ercan Turan, yaptığı konuşmada, “Kerbela’yı unutmayacağız, Çanakkale’yi unutmayacağız, 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Benliğimizde bunlar derin izler taşıyor ve büyük bir emanet. Çanakkale Deniz Zaferi muazzam bir zafer. Biliyor musunuz yüz binlerce kilometre ötede Avustralya kıtası var. Türkiye’nin on katı büyüklüğünde ve tarihlerini Çanakkale üstüne yazmışlar. Milli kimliklerini bunun üzerine kurmuşlar Avustralyalılar. Öyle insanlık ders vermiş ki benim Mehmet’im o insanlık dersini unutamamışlar” şeklinde ifadelerde bulundu.