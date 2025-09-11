Iğdır’da Çarpışma Sonucu Çocuk Yaralandı

ÇOCUK YARALANDI

Iğdır’da, okul saatinde elektrikli bisiklet sürücüsü olan bir çocuk, otomobille çarpıştı. Edinilen bilgilere göre, kaza, Topçular Mahallesi’nde sabah saatlerinde gerçekleşti. Okul önündeki kalabalıkta ismi öğrenilemeyen çocuk, elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken bir otomobille çarpıştı.

HIZLA YARDIM GELDİ

Kazadan sonra yaralanan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. O anlar, o sırada orada bulunan bir vatandaş tarafından kaydedildi. Ayrıca, o kişi okul önünün, giriş ve çıkış saatlerinde trafiğe kapatılması gerektiğini belirtti. Kazayla ilgili olarak gerekli inceleme başlatıldı.