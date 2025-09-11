Haberler

Iğdır’da Çarpışma Sonucu Çocuk Yaralandı

ÇOCUK YARALANDI

Iğdır’da, okul saatinde elektrikli bisiklet sürücüsü olan bir çocuk, otomobille çarpıştı. Edinilen bilgilere göre, kaza, Topçular Mahallesi’nde sabah saatlerinde gerçekleşti. Okul önündeki kalabalıkta ismi öğrenilemeyen çocuk, elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken bir otomobille çarpıştı.

HIZLA YARDIM GELDİ

Kazadan sonra yaralanan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. O anlar, o sırada orada bulunan bir vatandaş tarafından kaydedildi. Ayrıca, o kişi okul önünün, giriş ve çıkış saatlerinde trafiğe kapatılması gerektiğini belirtti. Kazayla ilgili olarak gerekli inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Havza’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Havza'da yapılan uyuşturucu baskınında 89 gram esrar ve sentetik uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi. İki şüpheli, adliyeye sevk edilip tutuklandı.
Haberler

Yemen’de HUsilerin Kontrolündeki Saldırılarda 35 Ölü

Yemen'in kuzeyinde Husilerin kontrolündeki bölgelere düzenlenen hava saldırılarında 35 kişi öldü, 131 kişi yaralandı; ölümler başkent Sana'da yoğunlaştı ve sivillere ait yapılar da zarar gördü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.