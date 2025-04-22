Iğdır’da Cinayet Hükümlüsü Yakalandı

HÜKÜMLÜ AĞRI DAĞI KIRSALINDA YAKALANDI
Iğdır’da aranan cinayet hükümlüsü, Ağrı Dağı’nın kırsal alanında yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), “kasten öldürme suçu” nedeniyle 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün bulunması için gerekli çalışmaları başlattı.
EŞGİNTİLER BELİRLEDİ
JASAT ekibi, gerçekleştirdiği detaylı çalışmalar neticesinde hükümlünün Ağrı Dağı’nda bulunduğunu tespit etti. Ekiplerin titiz takibi sonucunda, hükümlü Ağrı Dağı’nın Korhan Yaylası’nda ele geçirildi. Yakalanan şahıs, daha sonra cezaevine teslim edildi.