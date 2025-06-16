Iğdır’da Çocuk Araç Çarptı. Polisten Müdahale

KÜÇÜK ÇOCUĞA ARAÇ ÇARPTI

Iğdır Merkez Konaklı Mahallesi’nde şehirler arası yol üzerinde bulunan bir alanda karşıdan karşıya geçmeye çalışan küçük bir çocuğa, İran plakalı ticari araç çarptı. İsim bilgisi henüz öğrenilemeyen çocuk, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Olay anını gören vatandaşlar, durumu derhal sağlık ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALE ETTİ

Sağlık ekipleri, kısa bir süre içinde olay yerine ulaştı ve ilk müdahaleyi hemen olay yerinde yaptı. Yapılan kontroller sonucunda çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından çocuğun ailesi, aracı kullanan İran uyruklu sürücüyü hedef alarak saldırmaya çalıştı. Bu esnada sürücünün eşi ise araç içerisinde yaşananları gözyaşları içerisinde izledi.

OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yaşanan gerginliğin artması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ile ailenin arasında kısa bir arbede yaşanırken, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle aile sakinleştirildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.