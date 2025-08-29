Iğdır’da Deprem Tatbikatı Yapılacak

DEPREM TATBİKATI GERÇEKLEŞECEK

Iğdır’da, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan illerinin katılımıyla bölgesel bir düzeyde deprem tatbikatı planlanıyor. 18 Eylül’de gerçekleştirilmesi beklenen tatbikatta, senaryo gereği Iğdır’da meydana gelecek bir depremin ardından arama kurtarma ve acil barınma ihtiyacı gibi faaliyetler düzenlenecek. Tatbikata katılacak ekipler, Iğdır’da arama-kurtarma çalışmalarında destek sağlamak amacıyla yer alacak.

EĞİTİM VE KOORDİNASYON TESTİ

Gerçek durumu aratmayan uygulama sırasında ekiplerin koordinasyonu, müdahale hızı ve iş birliği değerlendirilecek. Tatbikat öncesinde ise afet ve acil durumlarla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için yazılı, görsel ve dijital medya unsurları ile bilgiler sağlanacak. Iğdır’da çalışan yerel ve ulusal basınla birlikte, Iğdır AFAD Toplantı Salonu’nda tatbikat öncesi hazırlıklar ve operasyon planları tamamlandı.

MEDYANIN ROLÜ VE BİLGİ AKIŞI

Toplantıda, medyanın afet durumunda güvenilir ve ulaşılabilir bir kaynak olarak, hızlı ve doğru bilgi vermesi gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda, toplumun ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlama konusunda beklentilerin dikkate alınacağı belirtildi. Tatbikat, tüm bu çalışmalarla birlikte, olası afet durumlarında daha etkili bir müdahale için önemli bir fırsat sunuyor.