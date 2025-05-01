Iğdır’da Doğum Gününe Sürpriz Ziyaret

İL EMNİYET MÜDÜRÜNDEN ANLAMLI ZİYARET

Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Hüsnü M. Özyeğin İlkokulu’nda gerçekleştirilen sürpriz ziyaret ile bir öğrencinin doğum gününe anlam kattı. Doğum günü olan öğrenci, yazdığı mektupta Emniyet Müdürü Turgay’ı kutlamaya davet etti. Bu içten davet, Turgay’ın ziyareti için bir katalizör oldu.

ÖĞRENCİ VE SINIF ARKADAŞLARIYLA SEVİNCİNİ PAYLAŞTI

Ziyareti sırasında öğrenci ile birlikte diğer sınıf arkadaşlarının da mutluluğuna ortak olan Turgay, öğrencinin doğum gününü kutlayarak onlara iyi dileklerde bulundu. Aynı zamanda öğretmenlerle bir araya gelen Emniyet Müdürü, çocukların güvenli ve sağlıklı bir şekilde yetişmesine yönelik iş birlikleri yapma konusunda fikir alışverişinde bulundu.