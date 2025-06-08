Iğdır’da Doktora Saldırı Gerçekleşti

SAĞLIK ÇALIŞANINA ŞİDDET OLAYI

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi’nde görev yapan acil servis doktoru Umut T., hasta yakınları tarafından saldırıya uğradı. Olay, akşam saatlerinde hastanenin acil bölümünde gerçekleşti. İddiaya göre, acil serviste tedavi konusundaki bir tartışmanın ardından iki hasta yakını, doktora önce sözlü saldırıda bulundu, ardından fiziksel şiddet uyguladı.

OLAY SONRASI RESMİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Saldırı anında doktor Umut T.’ye yönelik yaşanan şiddet olayının ardından hastane yönetimi “beyaz kod” vererek resmi süreci başlattı. Olay yerine hemen güvenlik ve polis ekipleri gönderildi ve saldırganlar kısa sürede gözaltına alındı. Yaralanan doktor Umut T., olayın ardından hastanede tedavi altına alındı. Yapılan kontroller sonucunda doktorun sağ kolunda çıkık, elmacık kemiğinde hasar ve sağ el parmağında kırık tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Sağlık sendikaları, yaşanan durumu kınayarak olaya dair bir açıklama yaptı. Ancak İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yönetiminden olayla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.