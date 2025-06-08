Iğdır’da Doktora Saldırı Gerçekleşti

Olayın Gerçekleştiği Yer

Iğdır’da, Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi’nde görevli acil servis doktoru Umut T., hasta yakınları tarafından saldırıya uğradı. Bu olay, akşam saatlerinde hastanenin acil bölümünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, acil servisteki tedavi süreciyle ilgili çıkan bir tartışmanın ardından iki hasta yakını, doktora önce sözlü saldırıda bulundu. Ardından ise fiziksel şiddet uygulandı.

Resmi Süreç Başlatıldı

Doktor Umut T.’ye yapılan bu şiddet olayının hemen ardından hastane yönetimi tarafından “beyaz kod” uygulandı ve resmi süreç başlatıldı. Saldırının yaşandığı bölgeye güvenlik güçleri ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırganlar, olaydan kısa bir süre sonra gözaltına alındı.

Doktorun Durumu ve Soruşturma

Olayın ardından doktor Umut T., hastanede tedavi altına alındı. Yapılan sağlık kontrollerinde doktorun sağ kolunda çıkık, elmacık kemiğinde hasar ve sağ el parmağında kırık olduğu belirlendi. Olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı. Sağlık sendikaları, bu saldırıyı kınayan açıklamalarda bulundu. Ancak, İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yönetiminden olay hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.