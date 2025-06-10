Iğdır’da Domuzlar Kurtarıldı. Ekipler Serbest Bıraktı

GENÇLER DOMUZLARI KURTARDI

Iğdır’da yürüyüş yapan bir grup genç, İskender Iğdır Caddesi’nde ilerlerken su kanalından gelen bir ses duydular. Sesin kaynağına yöneldiklerinde, kanalda iki yaban domuzunun zor durumda olduğunu fark ettiler. Gençler, sudan çıkmak için çırpınan domuzları görünce, buldukları ip yardımıyla birini sudan çıkardılar. Ancak, domuzların kendilerine saldırabileceğinden endişe ettikleri için, diğer domuzu serbest bırakmaya karar verdiler.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Gençlerin bu durumu yetkililere bildirmeleri üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler, sudan kurtarılan yaban domuzlarını inceleyerek, sağlık kontrollerinin ardından doğal yaşam alanlarına geri bıraktılar. Gençlerin bu cesur hareketi, çevre bilincinin artmasına ve hayvanların korunmasına katkıda bulundu.