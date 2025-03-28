Iğdır’da Dünya Kudüs Günü Mitingi Düzenlendi

İLGİ ODAĞI: DÜNYA KUDÜS GÜNÜ MİTİNGİ

Iğdır’da, Sivil Toplum Kuruluşları, ‘Dünya Kudüs Günü’ etkinlikleri çerçevesinde cuma namazı sonrasında Zübeyde Hanım Bulvarında bir araya gelerek miting düzenledi. Bu etkinlik, Filistin ve Gazze’deki katliamları kınamak ve Gazze halkına destek vermek amacı taşıyor. Cuma namazı sonrası camilerden çıkan kalabalık, Türkiye ve Filistin bayrakları ile pankartlarıyla yürüyüş yaptı.

AÇIKLAMA: KUDÜS’ÜN ANLAMINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Iğdır Kudüs Platformu adına basın açıklamasını gerçekleştiren Iğdır Memur-Sen Başkanı Erkan Çiğdem, “Bugün Dünya Kudüs Günüdür. Dünya Müslümanlarının, özgür halkların Kudüs için meydanlara döküldükleri, Kudüs’e olan aşklarını, sevdalarını, hasretlerini haykırdıkları gün, Esaret altında olan Kudüs için gözyaşları döktükleri, Kudüs’ün özgürlüğü için dua ettikleri, bu uğurda mücadeleye söz verdikleri gündür” şeklinde konuştu. Çiğdem, Kudüs’ün, “yeryüzüne inen rahmetin adı” olduğunu belirterek, “Her sokağında bir peygamberin ayak izi, her taşında bir müminin duası saklıdır. Kudüs gökyüzüne açılan bir kapıdır” ifadelerini kullandı.