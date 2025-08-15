Iğdır’da Düzensiz Göçle Mücadele Süreçleri

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düzensiz göçü önlemek adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan denetimler sonucunda, yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan Afganistan uyruklu bir kişi ile Azerbaycan uyruklu bir kişi yakalandı.

YAKALANANLARIN BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Yakalanan iki yabancı uyruklunun, ülkeye girişleri ve bağlantılı kişi veya gruplarla ilgili araştırmalar başlatıldı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

EMNİYETTEN DÜZENLİ AÇIKLAMALAR

Emniyet yetkilileri, düzensiz göçle mücadelenin aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirtti. Iğdır’daki güvenlik güçlerinin bu konudaki kararlılıkları dikkat çekiyor.