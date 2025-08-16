Iğdır’da Elektrik Hatları İçin Çalışma

TEİAŞ’TAN YÜKSEK GERİLİM HATLARINA ÖNEMLİ MÜDAHALE

Iğdır’da, Ağrı Dağı eteklerinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) yüksek gerilim hatlarında oluşabilecek olumsuz durumları önlemek için önemli bir çalışmaya imza atıyor. Rüzgar nedeniyle birbirinden bağımsız hareket edebilen iki hattın çarpışmasını engellemek amacıyla hava destekli müdahale gerçekleştiriliyor. Bu sayede hatların güvenliği artırılıyor.

HELİKOPTER DESTEĞİYLE KORUMA TAKILMAKTA

TEİAŞ ekipleri, helikopterle hattın üst kısmına koruma takılmasını sağlıyor. Helikopterin aşağıya sarkan kovanının içine giren uzman personel, yüksek gerilim hatlarına koruma elemanlarını yerleştirerek hattın düzgün çalışmasını sağlıyor. Bu titiz çalışma, elektrik iletim hatlarında yaşanabilecek arızaların önüne geçiyor ve bölgede olası enerji kesintilerinin yaşanması engelleniyor.

ENERJİ GÜVENLİĞİ İÇİN KRİTİK ÖNEM

Hava koşullarına ve çevresel faktörlere bağlı olarak yüksek gerilim hatlarında oluşabilecek tehlikeleri önlemek amacıyla gerçekleştirilen bu tür çalışmalar, enerji güvenliğini sağlamak için kritik bir öneme sahip. Bu durum, bölgedeki enerji arzının sürekli ve güvenli olmasını sağlamak adına büyük bir öncelik taşıyor.