Iğdır’da Elektrikli Motosiklet Kazası Oldu

Trafik Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Motosiklet Sürücüsü

Iğdır’da gerçekleşen trafik kazasında elektrikli motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde İskender Iğdır Caddesi ile Karakuyu yolu kesişiminde Bedrettin G. yönetimindeki 76 ABA 767 plakalı otomobil, seyir halindeki İbrahim Safa’nın kullandığı elektrikli motosiklete çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kaza Sonrası Motosiklet Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İbrahim Safa, sağlık ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen İbrahim Safa, hayata tutulamadı ve yaşamını yitirdi. Kaza sonucunda, trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normal akışına geri döndü. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.